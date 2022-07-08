موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث يحيون اليوم شعائر يوم وقفة عرفات، وهو يوم ذو فضل عظيم ويصوم فيه المسلمون أملا في أن يغفر الله ذنوبهم ويسامحهم، حيث إن صيام يوم عرفة من العبادات التي لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى.

وتكثر عمليات البحث خلال الساعات الماضية على توقيتات صلاة عيد الأضحى في كافة محافظات مصر، حيث يحرص المسلمون على تأديتها في الساحات والشوارع واصطحاب أطفالهم وأقاربهم ليشهدوا فرحة العيد، والتي تعد من تعظيم شعائر العيد والتي طالب بها الله المسلمين خلال استقبالهم عيد الفطر وعيد الأضحى، ويحرص المسلمون على الذهاب إلى ساحات الصلاة قبل بدء الصلاة بنصف ساعة، يكبرون فيها بصيغة التكبير الصحيحة.

موعد صلاة عيد الأضحى

وترصد لكم «الدستور» مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف محافظات مصر:

موعد صلاة العيد في القاهرة 5:26 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الجيزة 5:26 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الإسكندرية 5:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد في دمنهور 5:27 صباحًا.

موعد صلاة العيد في طنطا 5:25 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المنصورة 5:23 صباحًا.

مواعيد صلاة العيد فى المحافظات

موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:24 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بنها 5:25 صباحًا.

موعد صلاة العيد في شبين الكوم 5:26 صباحًا.

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 5:25 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الفيوم 5:29 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بنى سويف 5:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المنيا 5:32 صباحًا.

موعد صلاة العيد في أسيوط 5:33 صباحًا.

موعد صلاة العيد في سوهاج 5:32 صباحًا.

موعد صلاة العيد في قنا 5:29 صباحًا.

موعد صلاة العيد في أسوان 5:32 صباحًا.