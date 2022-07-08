الرئيس الإسرائيلي يهاتف نظيره الفلسطيني.. ويهنئه بحلول عيد الأضحى

تحدث الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، اليوم الجمعة، هاتفيًا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن».

وهنأ الرئيس الإسرائيلي، أبومازن، بحلول عيد الأضحى المبارك، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وناقش الرئيسيان الإسرائيلي والفلطسيني عدم ملفات ذات اهتمام مشترك، والاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقررة خلال الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي جولة إلى المنطقة، تشمل زيارة الضفة الغربية وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وسيحضر بايدن قمة جدة التي تستضيفها السعودية، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.