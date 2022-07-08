الجمعة 08 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الرئيس الإسرائيلي يهاتف نظيره الفلسطيني.. ويهنئه بحلول عيد الأضحى

يتسحاق هيرتسوج
يتسحاق هيرتسوج
ads

تحدث الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، اليوم الجمعة، هاتفيًا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن».

وهنأ الرئيس الإسرائيلي، أبومازن، بحلول عيد الأضحى المبارك، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي. 

وناقش الرئيسيان الإسرائيلي والفلطسيني عدم ملفات ذات اهتمام مشترك، والاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقررة خلال الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي جولة إلى المنطقة، تشمل زيارة الضفة الغربية وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وسيحضر بايدن قمة جدة التي تستضيفها السعودية، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.

الرئيس الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني أبو مازن عيد الأضحى محمود عباس الرئيس الامريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

الأدعية المستحبة.. دعاء يوم عرفة 2022

هل صيام يوم عرفة فرض على كل مسلم؟.. دار الإفتاء تجيب

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2022

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

بوستات تهنئة بيوم عيد الأضحى المبارك 2022

أفضل دعاء في يوم عرفة.. وماذا كان يقول النبي في هذا اليوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحج زمان

د. رضا عطية

«سوء تفاهم».. هجائية مثقف مصرى لليسار الثقافى

ماجد حبته

مركز بحوث الفلزات

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع لمدة ساعتين.. لماذا ذهب وزير الجيش الإسرائيلي إلى رام الله؟

إسرائيل وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران

لابيد يهاتف الرئيس الفلسطينى: ثانى مكالمة إسرائيلية خلال اليوم