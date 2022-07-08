الجمعة 08 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا

جريدة الدستور
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نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والذي توفي متأثرًا بإصابته بعد إطلاق النار عليه في مدينة نارا غرب البلاد.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة، لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة.

وأضاف الرئيس السيسي: إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي. 

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