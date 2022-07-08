أبرزها ممارسة التمارين.. 5 نصائح لإنقاص الوزن

يسعى كثيرون لإنقاص الوزن باتباع أنظمة غذائية وتمارين رياضية مختلفة فهناك أشياء يمكن للمرء القيام بها لفقدان الوزن، لكن الأمر الصعب هو معرفة الطريقة التي ستناسبك، فلا توجد طريقة بين عشية وضحاها لإنقاص الوزن؛ فكل نهج يتطلب المثابرة والتفاني، ويوضح خالد خليل خبير اللياقة البدنية 6 نصائح مفيدة ستبني أساس رحلة إنقاص الوزن.

1. يوميات الطعام

يعد تدوين يوميات الطعام طريقة رائعة لتتبع تناول الطعام ورحلة إنقاص الوزن، بينما يعرف معظم الناس أنهم يريدون إنقاص الوزن وبالتالي يجب أن يأكلوا طعامًا صحيًا، فإنهم لا يضعون أهدافهم المتعلقة بفقدان الوزن في الاعتبار، ستظل دفتر يوميات الطعام يذكرك بأهدافك طويلة المدى، ويمكنك التحقق من تقدمك الأسبوعي. إذا كانت هناك أي تقلبات في وزنك، فستعرف سبب ذلك بالضبط حيث يمكنك العودة وإلقاء نظرة على دفتر يومياتك

2. ما تأكله أكثر أهمية من ممارسة الرياضة

كان هناك دائمًا نقاش حول التمارين الرياضية مقابل النظام الغذائي والناس، بشكل مضلل، يميلون إلى ممارسة الرياضة ومع ذلك فهو عكس ذلك تماما من الأسهل إنقاص الوزن عن طريق تنظيم تناولك للطعام بدلاً من ممارسة الرياضة عدد السعرات الحرارية التي ترغب في حرقها من خلال ممارسة الرياضة كان من الممكن أن تتجنب اكتسابها في المقام الأول عن طريق تناول الطعام الصحي إلى جانب اتباع نظام غذائي، يمكنك اختيار أفضل حبوب إنقاص الوزن لتسهيل العملية، ولكن عليك دائمًا استشارة الطبيب قبل القيام بذلك.

3. تقليل تناول الكربوهيدرات

يقول الجميع أن يأكلوا طعامًا صحيًا، ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟ كل فرد لديه متطلبات غذائية مختلفة لتلبية احتياجاته، وهذا ينطبق أيضًا على فقدان الوزن إن تناول كميات أقل من الكربوهيدرات هو أسهل طريقة لفقدان دهون الجسم، سيقلل تقليل تناول الكربوهيدرات من شهيتك مما يساعدك على إنقاص الوزن، تؤدي الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أيضًا إلى خسارة سريعة في وزن الماء، مما يعطي الناس نتائج سريعة وواضحة.

4. تناول مزيد من البروتينات والألياف

بينما يجب تقليل الكربوهيدرات ، يجب زيادة تناول البروتين والألياف، تساعد البروتينات في تقليل الرغبة الشديدة وزيادة التمثيل الغذائي لا تساعدك البروتينات على إنقاص الوزن فحسب، بل تساعدك أيضًا في الحفاظ على هذا الخسارة إنها مفيدة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفقدان دهون البطن، أدخل الأطعمة الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي مثل البيض واللحوم والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان، كما يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا على إنقاص الوزن.، وتستغرق الألياف القابلة للذوبان وقتًا أطول للهضم ؛ لذلك ، تشعر بالشبع بعد تناول وجبة لفترة أطول ، وبالتالي لن تحتاج إلى تناول الطعام بشكل متكرر. تشمل الأطعمة الغنية بالألياف الخضار والفواكه ذات الأوراق الخضراء.

5- النشاط البدني

قد لا تكون التمارين المكثفة ضرورية لفقدان الوزن في المراحل الأولى، ولكنك تحتاج إلى ممارسة الأنشطة البدنية بشكل يومي. بدلًا من القيام بتمارين مكثفة في صالة الألعاب الرياضية، جرب المشي والجري والسباحة، مما سيساعدك على تقليل دهون البطن. تعتبر التمارين المعتدلة المنتظمة ضرورية أيضًا للحفاظ على صحتك البدنية ستساعدك ساعة من المشي أو الجري يوميًا على تحسين فقدان الوزن وتناول الطعام الصحي جنبًا إلى جنب مع هذا سيجعل فقدان الوزن هدفًا أسهل لتحقيقه.