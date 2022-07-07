الخميس 07 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الخميس، القبض على المتهم بقتل شخص بطلق نارى في مشاجرة إثر خلافات عائلية بشارع الخمسين شبرا الخيمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بوفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال مشاجرة بشارع الخمسين بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث  وبالفحص تبين مصرع "ع م"، 24 سنة بطلق ناري إثر خلافات عائلية، وتبين أن وراء الواقعة "ع م ".

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم "ع م" وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة وأقر بحيازته السلاح المضبوط.

القليوبية المتهم قتل شخص مشاجرة خلافات عائلية شبرا الخيمة

رئيس التحرير

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