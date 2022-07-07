البرلمان الألمانى يعتزم ترشيد التدفئة والتبريد فى قاعاته بسبب أزمة الطاقة

يعتزم البرلمان الألماني ترشيد التدفئة والتبريد في قاعاته بسبب أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق.

وقرر مجلس الحكماء في البرلمان اليوم الخميس، أن يتم ضبط درجة التدفئة في مكاتب النواب وموظفيهم ومكاتب الإدارة في الشتاء المقبل عند 20 بدلًا من 22 درجة.

وبينما كان يتم ضبط أجهزة التكييف على درجة تتراوح بين 24 و26 درجة في الصيف، حسب درجة الحرارة الخارجية، من المنتظر أن يتم ضبط الأجهزة مستقبلًا على درجة بين 26 و28 درجة.

كما سيتم ضبط أجهزة التكييف في القاعة العامة وغرف اجتماعات الكتل واللجان البرلمانية على درجة حرارة تتراوح بين 24 و26 درجة بدلًا مما هو معمول به حاليًا على درجة تتراوح بين 24 و26 درجة لترتفع درجة الحرارة داخل هذه القاعات ليس بسبب القضايا الخلافية وحسب بل أيضًا بسبب رفع درجة حرارة التكييف، كما سيتم ضبط درجة التدفئة في هذه القاعات في الشتاء عند 20 درجة بدلًا من 22 درجة.

وأشارت لجنة الحكماء في قرارها إلى أن البرلمان يقدم بذلك إسهامًا مهمًا لترشيد استهلاك الطاقة نظرًا للموقف الراهن مشيرة إلى أن إمدادات الطاقة تم تنظيمها بكفاءة عالية بالنسبة للعديد من المباني.