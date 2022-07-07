الرئيس الأوكرانى «زيلينسكى»: حزين على استقالة رئيس الوزراء البريطانى

اتصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيًا برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، ليبلغه بمدى "حزنه" على استقالته من قيادة حزب المحافظين البريطاني، كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان.

قال زيلينسكي: «تلقينا جميعًا هذا النبأ بحزن، لست وحدي بل كل المجتمع الأوكراني يتعاطف كثيرًا معكم»، قبل أن يشدد على امتنان الأوكرانيين لدعم رئيس الوزراء البريطاني خلال الغزو الروسي.

وقد استقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين، ممهدًا بذلك الطريق لاختيار خلف له لرئاسة الوزراء في البلاد التي تشهد أزمة سياسية غير مسبوقة.