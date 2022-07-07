الخميس 07 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى «زيلينسكى»: حزين على استقالة رئيس الوزراء البريطانى

زيلينسكي
زيلينسكي
ads

اتصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيًا برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، ليبلغه بمدى "حزنه" على استقالته من قيادة حزب المحافظين البريطاني، كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان.

قال زيلينسكي: «تلقينا جميعًا هذا النبأ بحزن، لست وحدي بل كل المجتمع الأوكراني يتعاطف كثيرًا معكم»، قبل أن يشدد على امتنان الأوكرانيين لدعم رئيس الوزراء البريطاني خلال الغزو الروسي.

وقد استقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين، ممهدًا بذلك الطريق لاختيار خلف له لرئاسة الوزراء في البلاد التي تشهد أزمة سياسية غير مسبوقة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوريس جونسون حزب المحافظين البريطاني الرئاسة الأوكرانية المجتمع الأوكراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 للأصدقاء والأزواج

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 ورسائل بالعامية والفصحى

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية 2022 للصف الثالث الثانوي

رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

ما هو أول أيام عيد الأضحى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

حسين دعسة

مفاجأة لوضع نهاية للحرب الروسية الأوكرانية.. لماذا هذا التفكير عند جون بولتون؟

سعيد المصرى

محنة القانون اجتماعية

ماجد حبته

مصر الرقمية

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم