«حرس الحدود» يضبط كمية كبيرة من البانجو والحشيش والأفيون

البانجو والحشيش والأفيون

استمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصري، واستهداف الشباب المصرى بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجارى من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

حيث تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط عدد 36 عربة أنواع، وحفار، ولودر، يستقلها 92 فردا، عثر بحوزتهم على 3 بنادق مختلفة الأعيرة، و1400 طلقة أنواع، و2 طن جوهر الحشيش المخدر، و2 طن من نبات البانجو، و305 كيلوجرامات من نبات الهيدرو، و37 كيلوجرام أفيون، وعدد من أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، و3 أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن، و32 مكنة كهرباء، و14 جوال أحجار مخلوطة بخام الذهب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

البانجو والحشيش والأفيون

وفى سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب عدد 2 طن من مادة سماد اليوريا المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة.

يأتى ذلك استمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.

البانجو والحشيش والأفيون