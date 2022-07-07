الخميس 07 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حرس الحدود» يضبط كمية كبيرة من البانجو والحشيش والأفيون

حرس الحدود
حرس الحدود
ads
البانجو والحشيش والأفيون

استمراراً  لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصري، واستهداف الشباب المصرى بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجارى من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

حيث تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط عدد 36 عربة أنواع، وحفار، ولودر، يستقلها 92 فردا، عثر بحوزتهم على 3 بنادق مختلفة الأعيرة، و1400 طلقة أنواع، و2 طن جوهر الحشيش المخدر، و2 طن من نبات البانجو، و305 كيلوجرامات من نبات الهيدرو، و37 كيلوجرام أفيون، وعدد من أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، و3 أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن، و32 مكنة كهرباء، و14 جوال أحجار مخلوطة بخام الذهب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

البانجو والحشيش والأفيون

وفى سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب عدد 2 طن من مادة سماد اليوريا المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة.
يأتى ذلك استمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة. 

البانجو والحشيش والأفيون
البانجو والحشيش والأفيون

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 للأصدقاء والأزواج

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 ورسائل بالعامية والفصحى

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية 2022 للصف الثالث الثانوي

رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

ما هو أول أيام عيد الأضحى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

حسين دعسة

مفاجأة لوضع نهاية للحرب الروسية الأوكرانية.. لماذا هذا التفكير عند جون بولتون؟

سعيد المصرى

محنة القانون اجتماعية

ماجد حبته

مصر الرقمية

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم