إصابة سيدة سقطت من الطابق الخامس فى بورفؤاد

أصيبت سيدة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق الخامس بعمارة المهندسين في مدينة بورفؤاد.

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصابة: علياء 32 عامًا، بحالة عامة سيئة، نتيجة سقوطها من الدور الخامس بعمارة المهندسين في مدينة بورفؤاد.

حُرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضعت المصابة على جهاز التنفس الصناعي.

وشدد اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، على رجال المباحث الوقوف على ملابسات الواقعة.