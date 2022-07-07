الخميس 07 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دونيتسك: المسلحون الأوكرانيون يتعمدون قصف المدينة

المسلحون الأوكرانيون
المسلحون الأوكرانيون
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أكد عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين، أن المسلحين الأوكرانيين يتعمدون قصف المدينة، قبل أن يعيدوا قصف نفس المكان فيها لقتل فرق الإغاثة التي تصل إلى الموقع، وفقًا لروسيا اليوم.

 

قال عمدة مدينة دونيتسك، إنه يتواصل القصف الأوكراني للمدينة، وهذا يؤدي إلى حقيقة أن البنية التحتية معطلة، وبمجرد أن تكون هناك فرصة بين القصف، تخرج فرق الإغاثة على الفور لتحييد كل شيء.

 

وتابع عمدة مدينة دونيتسك: لدينا تجربة محزنة ونرى هذه الخسارة، وهذه الحقارة من الجانب الأوكراني، حيث يقصفون المنطقة ذاتها لإيقاع أكبر خسائر في الأرواح، لافتًا إلى أن إدارة المدينة تواجه مشكلة فعلية في الخدمات، ومشكلة كبيرة يموت فيها الناس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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