الأربعاء 06 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لسائق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، سائق بالسجن 3 سنوات فى اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

كان قد  تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وتبين من خلال التحريات الأمنية قيام المتهم "م.ف.ا" سائق بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه بجوار سيارة وبحوزته حقيبة وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 10 طرب حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات سائق السجن 3 سنوات الاتجار المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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