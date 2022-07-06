الأربعاء 06 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن شخص مات في اشتعال سيارة أعلى دائري القليوبية

ارشيفية
ارشيفية
ads

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث إثر اشتعال سيارة على الطريق الدائري اتجاه السلام، بينما أصيب 2 آخرين كانا معه في السيارة، وجرى نقلهما للمستشفى للعلاج، فيما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وندب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لفحص الواقعة وبيان سبب اشتعال السيارة.

وتمكنت أجهزة الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، من إعادة الحركة على الطريق الدائري في مكان حادث اشتعال سيارة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جرى نقلهما للمستشفى، وتم تسيير الحركة المرورية بموقع الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهما.

وكان شخص قد لقي مصرعه محترقًا وأصيب 2 آخرين إثر اشتعال النيران في سيارة نقل أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سيارة نقل أمام نزلة بهتيم بمحافظة القليوبية اتجاه السلام.

القليوبية بدفن جثة اشتعال سيارة الطريق الدائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

العبث بعقول المصريين

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022

رئيس بعثة الحج يتفقد مخيمات حجاج القرعة بمشعر منى وعرفات

ما هو أول أيام عيد الأضحى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بلاعة البركة.. للشفاء وفك الكرب وجلب الرزق

د. داليا مجدي عبدالغني

وقفة تشريعية لحماية الأطفال

أسماء محفوظ

ليفل جديد.. أصل هى اللى استفزته!

ماجد حبته

منتدى السلام الدولى.. الصينى

إبراهيم داود

حكاية رجل مهم

محمد المعموري

ثورة 30 يونيو.. وملحمة 3 يوليو

مؤمن المحمدي

الجهادى

جمال رشدي

ناتو شرق أوسطى

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم