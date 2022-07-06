التصريح بدفن شخص مات في اشتعال سيارة أعلى دائري القليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث إثر اشتعال سيارة على الطريق الدائري اتجاه السلام، بينما أصيب 2 آخرين كانا معه في السيارة، وجرى نقلهما للمستشفى للعلاج، فيما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وندب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لفحص الواقعة وبيان سبب اشتعال السيارة.

وتمكنت أجهزة الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، من إعادة الحركة على الطريق الدائري في مكان حادث اشتعال سيارة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جرى نقلهما للمستشفى، وتم تسيير الحركة المرورية بموقع الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهما.

وكان شخص قد لقي مصرعه محترقًا وأصيب 2 آخرين إثر اشتعال النيران في سيارة نقل أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سيارة نقل أمام نزلة بهتيم بمحافظة القليوبية اتجاه السلام.