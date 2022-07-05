الثلاثاء 05 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سرقة شقق التجمع الأول

حبس
حبس
ads

قررت جهات التحقيق، حبس عصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بسرقة الشقق في منطقة التجمع الأول.

وكان نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على عصابة سرقت شقتين بالتجمع الأول، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول؛ يفيد بورود بلاغ من شخصين مقيمين بالقاهرة قررا اكتشافهما كسر باب الوحدتين السكنيتين ملكهما الكائنتين بدائرة القسم، وسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخلهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة"، وتبين أنها حيازة مجرم مقيم بالقليوبية وأنه وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه أثناء استقلاله السيارة.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بالاشتراك مع مجرم آخر مقيم بالقليوبية تم تحديده وضبطه

وتبين بيع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل للأدوات الكهربائية، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية تم ضبطه وبحوزته كمية من الأجهزة والأدوات والمعدات الكهربائية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة سرقة شقق عصابة سرقة التجمع الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

العبث بعقول المصريين

الأكثر قراءة

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

بالاسم.. بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022

موقع تقديم الثانوية العامة 2022 للصف الأول الثانوي

موعد أول أيام عيد الأضحى 2022.. وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منتدى السلام الدولى.. الصينى

إبراهيم داود

حكاية رجل مهم

محمد المعموري

ثورة 30 يونيو.. وملحمة 3 يوليو

مؤمن المحمدي

الجهادى

جمال رشدي

ناتو شرق أوسطى

جلال حمام

كلمات نبيلة.. فى أيام فضيلة

صفوت البياضي

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المرشد الناعم

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم