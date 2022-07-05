حبس عصابة سرقة شقق التجمع الأول

قررت جهات التحقيق، حبس عصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بسرقة الشقق في منطقة التجمع الأول.

وكان نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على عصابة سرقت شقتين بالتجمع الأول، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول؛ يفيد بورود بلاغ من شخصين مقيمين بالقاهرة قررا اكتشافهما كسر باب الوحدتين السكنيتين ملكهما الكائنتين بدائرة القسم، وسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخلهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة"، وتبين أنها حيازة مجرم مقيم بالقليوبية وأنه وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه أثناء استقلاله السيارة.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بالاشتراك مع مجرم آخر مقيم بالقليوبية تم تحديده وضبطه

وتبين بيع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل للأدوات الكهربائية، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية تم ضبطه وبحوزته كمية من الأجهزة والأدوات والمعدات الكهربائية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.