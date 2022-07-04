الثلاثاء 05 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل شخص فى مشاجرة بقليوب

حبس
حبس
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تمكنت مباحث القليوبية، اليوم، من ضبط المتهم بقتل شخص وإصابة آخر بطلق ناري، خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية حلابة بمنطقة قليوب.


كان تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوجود مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بقرية حلابة.


تم ضبط المتهم ويدعى "سامح.ا"، بقرية عبدالله باشا دائرة قسم قليوب، وبحوزته سلاح نارى وعدد من الطلقات وسلاح أبيض «مطواة»، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة، وأقر بحيازته للسلاح النارى والطلقات والمطواة.

 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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