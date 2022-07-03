السيسي: الإخوان عندهم مشكلة في عدم الفهم والجيش عمود الخيمة في الدولة (فيديو)

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تفاصيل ما تم خلال فترة ثورة ٣٠ يونيو ويوم ٣-٧، مؤكدًا أن قضية عدم الفهم كانت القضية الخطيرة في هذه المرحلة.

وأضاف عبدالفتاح السيسي، في لقاء مع الإعلاميين، مساء اليوم الأحد، أن الإخوان مكنوش يعرفوا يعني ايه دولة، واللي بيعرفوا يعملوه ازاي يؤثروا في الناس واتمرنوا على هذا الأمر لسنوات طويلة.



وتابع عبدالفتاح السيسي أن قلت لهم إنكم عندكم مراكز دراسات وهل عرفتوا منها معنى الدولة، علشان تعرفوا يعني ايه دولة، وهم قعدوا سنة ونصف خلوا مؤسسات الدولة اللي فيها أزمة انتهت، وخلصوا عليها".

وأكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الإخوان كانوا مشغولين بتحريك الشارع فقط وازاي يخلوا في مظاهرات في الشارع، ومشكلتهم هي عدم الفهم بمعنى الدولة.



وأكمل السيسي أن الجيش هو السبب في الحفاظ، على الدولة وعمود خيمة البلد القوات المسلحة.