الأحد 03 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي: الإخوان عندهم مشكلة في عدم الفهم والجيش عمود الخيمة في الدولة (فيديو)

جريدة الدستور
ads

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تفاصيل ما تم خلال فترة ثورة ٣٠ يونيو ويوم ٣-٧، مؤكدًا أن قضية عدم الفهم كانت القضية الخطيرة في هذه المرحلة.

وأضاف عبدالفتاح السيسي، في لقاء مع الإعلاميين، مساء اليوم الأحد، أن الإخوان مكنوش يعرفوا يعني ايه دولة، واللي بيعرفوا يعملوه ازاي يؤثروا في الناس واتمرنوا على هذا الأمر لسنوات طويلة.


وتابع عبدالفتاح السيسي أن قلت لهم إنكم عندكم مراكز دراسات وهل عرفتوا منها معنى الدولة، علشان تعرفوا يعني ايه دولة، وهم قعدوا سنة ونصف خلوا مؤسسات الدولة اللي فيها أزمة انتهت، وخلصوا عليها".

وأكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الإخوان كانوا مشغولين بتحريك الشارع فقط وازاي يخلوا في مظاهرات في الشارع، ومشكلتهم هي عدم الفهم بمعنى الدولة.


وأكمل السيسي أن الجيش هو السبب في الحفاظ، على الدولة وعمود خيمة البلد القوات المسلحة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

المعضلة التى يجب أن يحلها وزير التموين

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الفني.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

بالاسم فقط.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على بوابة التعليم الفنى

بوابة التعليم الفني| نتيجة شهادة دبلوم صنايع برقم الجلوس 2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى

بوابة التعليم الفني الزراعي 2022 للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

بالاسم.. بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تحقيقات حادثة الكلورين في العقبة: قوة الأجهزة الأمنية والثقة والمستقبل

رشا عبدالمنعم

الحب فى زمن الكوليرا

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

إبراهيم داود

الشيخ إمام.. صاحب «مصر يامّا يا بهية» الذى لا يعرفه أحد

ماجد حبته

اجتماع بيروت التشاورى

عبدالوهاب داود

ارفعوا أيديكم عن اللاجئين

لواء. محسن الفحام

صحوة مجتمع

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

كيف اعترض الجيش الإسرائيلى هجوم مُسيّرات حزب الله على «كاريش»؟

حزب الله يطلق 3 طائرات مسيرة فوق المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل

وفاة أكبر الأسيرات سنًا فى سجون الاحتلال