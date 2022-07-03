وفاة فتى فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلن مصدر طبي فلسطيني الأحد، عن وفاة فتى فلسطيني كان أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي السبت في بلدة جبع القريبة بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الشاب كامل عبدالله علاونة (17 عامًا) متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي للاحتلال في البطن واليد في جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الفتى كامل يحمل اسم اخيه كامل الذي قتل برصاص الجيش الاسرائيلي في العام 2003.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مشتبهًا به ألقى قنبلة حارقة على جنود إسرائيليين في بلدة جبع قرب جنين.

وأضاف: «أطلق الجنود الذخيرة الحية على المشتبه به وأصابوه من دون تقديم مزيد من التفاصيل».

وتشهد مدينة جنين وقراها مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي منذ مارس إذ كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في تلك المنطقة شمال الضفة الغربية عقب تنفيذ شبان من جنين هجمات داخل إسرائيل أسفرت عن مقتل 19 إسرائيليًا غالبيتهم من المدنيين.

وبمقتل الفتى علاونة الأحد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في مدينة جنين وقراها إلى 28 فلسطينيًا من بينهم الصحافية شيرين أبوعاقلة التي كانت تعمل لدى قناة الجزيرة القطرية منذ 25 عامًا.

وفي وقت سابق، قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، مساء السبت، إن السلطة الفلسطينية سلمت خبراء أمريكيين الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة، لتحليلها جنائيًا.

وأوضح «الخطيب» في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أن الرصاصة التي أدت إلى مقتل «أبوعاقلة» في 11 مايو الفائت خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، سلمت للولايات المتحدة على أن تعيدها لاحقًا للسلطة الفلسطينية.

يشار إلى أنه في 24 يونيو المنصرم، أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، أن الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبوعاقلة قد قتلت بنيران إسرائيلية أثناء تغطيتها لعملية مداهمة القوات الإسرائيلية منزل أحد المطلوبين في جوار مخيم جنين.