حبس «مستريح الأدوية» بعد النصب على أهالى سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مليون و400 ألف جنيه من مدرس، و5 آخرين بزعم توظيفها فـي مجال تجارة المستلزمات الطبية من خلال شركة خاصة مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضر مُحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ «خالد. ا»، 50 سنة، مُدرس، 5 آخرين، ويقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من «أحمد. م»، 38 سنة، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، والمطلوب للتنفيذ عليه في 6 قضايا تبديد؛ لقيامه بالنصب عليهم، والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 1.400.000، مليون وأربعمائة ألف جنيه؛ لتوظيفها فـي مجال تجارة المُستلزمات الطبية من خلال شركة خاصة به، والكائنة دائرة مركز أخميم مُقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم بمواجهته أقرَّ بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.