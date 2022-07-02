اعتراض 3 طائرات مسيرة مصدرها لبنان اقتربت نحو المجال الجوي لإسرائيل

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية اعترضت اليوم السبت 3 طائرات مسيرة اقتربت من جهة لبنان، نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية.

وأضاف: "لقد تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة".

وذكر أنه ومن خلال التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد بأن أنظمة الرصد والإنذار تصرفت وفق المطلوب تطبيقا لرؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد بأفضل الطرق وبتفعيل مهني وناجح للمقاتلين في البحر والجو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحديث يدور عن مسيرات تابعة لحزب الله اللبناني تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو منصة كاريش وتم اعتراضها في مسافة آمنة منها.

وبينت أنه تم اعتراض مسيرة واحدة من قبل طائرة حربية أما المسيرتان الأخيرتان فتم اعتراضهما عبر صاروخ باراك من سفينة صواريخ.