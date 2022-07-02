موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في القطاع الخاص والحكومي ومدة توقف البنوك

في الأيام الأخيرة كُثف البحث عن أجازة عيد الأضحى 2022 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، فملايين المصريين يرغبون في معرفة موعد الإجازة الطويلة الخاصة بعيد الأضحى للاستفادة إما للتنزه أو السفر مع العائلة للمصيف في أحد المدن الساحلية والشواطئ العامة لاسيما مع تزامن إجازة عيد الأضحى مع ذروة الحرارة في فصل الصيف.

وحاليًا يزداد البحث بعناوين مثل "أجازة شهر يوليو 2022، إجازات شهر يوليو 2022، مدة إجازة عيد الأضحى 2022، موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي، موعد إجازة عيد الأضحى 2022، موعد إجازة عيد الأضحى السعودي" عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، وذلك من قبل موظفي الدولة المصرية في قطاع الحكومة والخاص والبنوك.

أجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

وفي وقت سابق قد أعلن البحوث الفلكية ذلك، بعد إعلان غرة ذي الحجة الخميس الموافق الثلاثين من يونيو الماضي، ومن هذا فإن موعد عيد الأضحى المبارك 2022، سيوافق يوم السبت 9 يوليو عام 2022 الموافق يوم العاشر من ذي الحجة عام 1443 هجرية، حيث يقوم الشعب باستعدادات صلاة العيد ويقومون باحتفالات ذبح الأضاحي بعد إتمام مناسك الحج 2022.

إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص، يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة 3 أيام فقط مدفوعة الأجر وذلك وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء .

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 لموظفي القطاع الحكومي

سيحصل موظفو الدولة على 5 أيام إجازة رسمية تبدأ من الجمعة 8 يوليو وحتى الثلاثاء 12 يوليو 2022 ليستأنفوا أعمالهم يوم الأربعاء.

وشهر يوليو يشهد عدد كبير من الأجازات الرسمية والتي تقدر ب13 يوم تضمن أجازة العيد والاجازات الاسبوعية، ويحصل عليها العاملين في القطاع العام والحكومي والبنوك وهي كالآتي:

الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2022 (العطلات الأسبوعية)

1 يوليو أجازة الجمعة

2 يوليو

15 يوليو

16 يوليو

22 يوليو

29 يوليو

30 يوليو

السبت ٢٣ يوليو "عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢"

السبت ٣٠ يوليو "رأس السنة الهجرية"

مدة إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك

الجمعة ٨ يوليو- الثلاثاء ١٢ يوليو وتتوقف فيها البنوك في كل محافظات مصر لكن يستمر السحب والإيداع من خلال ماكينات الـ ATM.