تجديد حبس سائق سرق مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حبس سائق سرق مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالتجمع الخامس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم- باكتشافه كسر كالون باب الفيلا سكنه، وسرقة «مشغولات ذهبية- 2 كاميرا- 23 عملة معدنية- بعض المتعلقات».

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك «إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم»، وأن السيارة كانت حيازة أحد الأشخاص "يعمل عليها كسائق وله معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالفيلا المجاورة لمحل البلاغ وعلمه بعدم تواجد المجني عليه وأسرته بالفيلا اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك توجه للفيلا محل البلاغ وتمكن من الدخول عقب قيامه بكسر كالون الباب الخارجي والداخلي للفيلا، واستولى على المسروقات ولاذ بالفرار باستخدام السيارة المشار إليها.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.