مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل في سوهاج

لقي طفل في العقد الأول من العُمر، مصرعه، أسفل عجلات سيارة نقل، أثناء لهوه أمام منزل أسرته بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام مفادها وصول الطفل (عبد الرحمن م ح- 3 سنوات- ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء حادث سيارة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (معتصم ح ع- 46 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة نقل قيادة المدعو (أحمد ح ا ح- 43 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)؛ ما نتج عنه وفاته واتهم قائدها بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وتم التحفـظ على السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ؛ أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.