السبت 02 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل ابن عمه في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية بالشرقية، تجديد حبس المتهم بقتل نجل عمه الاثنين الماضي، إثر مشاجرة بينهما بقرية بنى عليم، أودت بحياة نجار مسلح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد ياسر ذكى، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس بوصول "محمد فتحي سليم" 33 عاما مقيم قرية بني عليم دائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة بالراقبة، وإصابه شقيق المجنى عليه "سليم" بجرح قطعي بالرقبة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتبين قيام "ايمن م "45 عاما عاما، بالتعدي على نجل عمه المجنى عليه إثر مشاجرة نشبت بين أبناء العمومة بالقرب من ملعب القرية ولاذ المتهم بالفرار خوفا من البطش به بعد قتله المجنى عليه، بسبب الأطفال، وتمكن ضباط مباحث المركز،من  ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

تبين من التحريات قيام المتهم بالتعدى بالضرب على أبناء شقيقه والذين تربطهم صلة قرابة بالمجنى عليه شقيق والدتهم، والذي تصادف قدومه من عمله وترأف بهم وطلب منه عدم ضرب الأطفال، فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة استخدم المتهم سلاح أبيض "سكين" وسدد للمجنى عليه طعنة أودت بحياته فى الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

قاضي المعارضات محكمة بلبيس تجديد حبس مشاجرة

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وائل لطفي

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