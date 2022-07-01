الجمعة 01 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبى من فرنسا

رئيس وزراء التشيك
رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا
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دشن اجتماع مشترك للحكومة التشيكية والمفوضية الأوروبية رئاسة البلاد لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.
 

وهذه هي المرة الثانية التي تتولى فيها التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد.
 

واستقبل رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تحت هطول الأمطار بقلعة ليتوميسل. وتقع القلعة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني على بعد حوالي 160 كيلومترا شرق العاصمة براغ.
 

وضم البرنامج مشاورات وحفل غداء وكذلك حفلا موسيقيا مسائيا بعنوان "حفل موسيقي من أجل أوروبا".
 

وكان نحو 200 من ضباط الشرطة حاضرين لضمان سلامة المشاركين. 

وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة من فرنسا وستتولى المسؤولية حتى نهاية العام الجاري، عن أمور من بينها التوسط لتحقيق حلول وسط بشأن مشروعات أوروبية خلافية.


وخلال رئاستها التي تمتد لستة أشهر، تعتزم البلاد التركيز على الحرب في أوكرانيا وعواقبها. ويشمل ذلك التعامل مع تدفق اللاجئين وتحسين أمن الطاقة.


ومن المقرر عقد العديد من الاجتماعات الوزارية وقمة واحدة على الأقل لزعماء الدول الأعضاء الـ 27  في جمهورية التشيك.

وفي وقت سابق، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات والمواطنين في أوروبا إلى تعزيز الجهود للحد من انتشار جدري القرود في الأسابيع والأشهر القادمة، بعدما أعلنت مؤخرا التفشي الذي شهدته أكثر من 50 دولة حالة طوارئ عالمية.
 
وقال هانس كلوجه مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في كوبنهاجن اليوم الجمعة إن اتخاذ خطوات عاجلة ومنسقة ضروري من أجل وقف انتشار المرض. وحذر من أنه ليس هناك مجال للرضا عن النفس.
 
ووفقا للمنظمة، تستمر أوروبا كمركز للتفشي الذي حدث مؤخرا، حيث تم تسجيل نحو 90% من جميع الحالات المؤكدة منذ منتصف أيار/ مايو في المنطقة .
 
وسجلت إجمالي 31 دولة وإقليما في المنطقة حالات إصابة بجدري القرود، ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الحالات المؤكدة تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 4500 حالة على مدار الأسبوعين الماضيين.

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