الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس أصحاب فيديو «شكة دبوس» فى سوهاج 15 يومًا احتياطيًا

أرشيفية
أرشيفية
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أمر قاضى المعارضات بمحكمة سوهاج، بتجديد حبس المتهمين في واقعة فيديو "شكة دبوس" 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر وترويج شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج ألقت القبض على المتهمين في الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو مفبرك بمواقع التواصل الاجتماعى لإحدى المنتقبات تقوم باختطاف طفل داخل مركبة "توك توك" عقب تخديره بوخز دبوس فى كتفه بمعاونة آخرين.

وبالفحص، تبيَّن أن الفيديو المُشار إليه مفبرك، ولا أساس له من الصحة، تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك- يوتيوب" بغرض تحقيق عائد مادي من نشرة تم تحديد وضبط القائمين على الفيديو، وتبين أنهم 4 أشخاص بينهم شقيقان، يقيمون جميعا بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتبيَّن أن المتهمين هم كل من "محمد"، 24 سنة، وشهرته أبو مكة، وشقيقه "علي"، 18 سنة، سائق توك توك، و"أحمد. ع"، 17 سنة، عاطل، و"حسين. ا"، 18 سنة، جميعهم يقيمون بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وبمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات، اعترف المتهم الأول بأنه قام بارتداء النقاب لإيهام مشاهدي مقطع الفيديو بأنه سيدة، وقام بمعاونة الثاني والثالث والرابع، بتصوير المقطع وترويجه عبر حساباته الشخصية "فيس بوك" و"يوتيوب" واعترفوا بأن الفيديو المشار إليه تمت فبركته بأحد شوارع مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وأنه مشهد تمثيلي تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بارتداء النقاب وتمثيل دور سيدة، وقام الثاني بتمثيل دور سائق توك توك، وقام المتهم الثالث بتمثيل دور المُختَطف، بينما قام المتهم الرابع بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التحفظ على المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتم التجديد لهم 15 يومًا احتياطيًا.

قاضي المعارضات سوهاج تجديد حبس شكة دبوس فيديو شكة دبوس

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