الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انكماش الاقتصاد الأمريكى بأكثر من المتوقع خلال الربع الأول من 2022

الاقتصاد الأمريكى
الاقتصاد الأمريكى
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إنكمش الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال الربع الأول من هذا العام 2022 ، وسط عجز تجاري قياسي واختناقات عديدة في سلاسل التوريد.

 

وكشفت معلومات عن أن أكبر اقتصاد في العالم حقق نموا كبيرا بلغ 6.9% وذلك خلال الربع الرابع من 2021.

 

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية عن إن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنحو 1.6% على أساس سنوي وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى .

 

وكشف خبراء اقتصاديون عن آراءهم حيث توقعوا أن تبقى وتيرة الهبوط بدون تغيير عند 1.5%.

 

وصعد إنفاق المستهلكين، احيث يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل نحو 1.8% خلال الربع الأول وذلك بدلا من الوتيرة البالغة نحو 3.1% وهى المعلنة خلال الشهر الماضي.

 

ويعكس هذا التراجع تعديلات هبوطية للخدمات المالية والتأمين وكذلك اً الرعاية الصحية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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