انكماش الاقتصاد الأمريكى بأكثر من المتوقع خلال الربع الأول من 2022

إنكمش الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال الربع الأول من هذا العام 2022 ، وسط عجز تجاري قياسي واختناقات عديدة في سلاسل التوريد.

وكشفت معلومات عن أن أكبر اقتصاد في العالم حقق نموا كبيرا بلغ 6.9% وذلك خلال الربع الرابع من 2021.

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية عن إن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنحو 1.6% على أساس سنوي وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى .

وكشف خبراء اقتصاديون عن آراءهم حيث توقعوا أن تبقى وتيرة الهبوط بدون تغيير عند 1.5%.

وصعد إنفاق المستهلكين، احيث يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل نحو 1.8% خلال الربع الأول وذلك بدلا من الوتيرة البالغة نحو 3.1% وهى المعلنة خلال الشهر الماضي.

ويعكس هذا التراجع تعديلات هبوطية للخدمات المالية والتأمين وكذلك اً الرعاية الصحية.