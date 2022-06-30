الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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حافظ الريال السعودي على مكاسبه التي حققها خلال تعاملات أمس الأربعاء، واستقر سعره عند 5,1 جنيه في البنك المركزي المصري، مع زيادة الطلب عليه في السوق المصري بالتزامن مع بدء موسم الحج وسفر الحجاج المصريين منذ الجمعة الماضية لمكة المكرمة، واستمرار سفر أفواج الحجاج حتى 2 يوليو المقبل.

وسجل سعر الريال السعودي أفضل سعر بيع له  في مصرف أبوظبي الإسلامي، واستقر عند سعر5.0213 جنيه، بينما سجل أفضل  سعر شراء له في المصرف المتحد  بسعر 4.8373 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

وبلغ سعر الريال السعودي في  البنك المركزي المصري 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع، وصل  سعر الريال السعودي  في البنك الأهلي المصري نحو 4.9989 جنيه للشراء و5.1 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي  في البنك التجاري الدولي  4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 4.9991 جنيه للشراء و5.1جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.9735 جنيه للشراء و5.024 جنيه للبيع، ووصل سعره في البنك المصري الخليجي نحو 4.9795 جنيه للشراء و5.0224 جنيه للبيع.

وبلغ سعره في البنك الأهلي الكويتي نحو 4.9944 جنيه للشراء و5.0099 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي 5.0067 جنيه للشراء و5.0213 جنيه للبيع.

وبلغ  سعر الريال السعودي  في بنك الإسكندرية نحو 4.9878 جنيه للشراء و5.0213 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي  في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.8675 جنيه للشراء و5.0311 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك سعر HSBC 4.99 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

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موعد سفر الحجاج المصريين

بدأت رحلات سفر الحجاج المصريين إلى مكة المكرمة الجمعة الماضية، وتستمر حتى 2 يوليو القادم.

ودعمت مصر بعثات الحج بـ7 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم  تخصيص غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين، ومتابعة أرصدة الأدوية.

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وائل لطفي

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