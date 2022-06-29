الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 والإجازات الخاصة به للقطاع الحكومي والخاص

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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موعد عيد الأضحى المبارك 2022 من أكثر الموضوعات بحثًا هذه الأيام، حيث يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، التي سيحصل عليها العاملين بقطاعات الحكومة والعام والخاص مدفوعة دون خصم.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

ويحاول الموظفون معرفة إجازة عيد الأضحى المبارك، لاسيما أنها إجازة لمدة طويلة لعدة أيام، فيحاول موظفو القطاع الخاص والحكومي وموظفو قطاع الأعمال استغلال تلك الفترة في قضاء عطلة المصيف أو السفر لأحد المدن الساحلية للتمتع بطقسها وسط العائلة لا سيما مع تزامن العيد مع ذروة الطقس الحار في الصيف.

ومن المقرر، أن تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام إلى 5 أيام للعاملين في الحكومة والعام، و3 أيام للعاملين بالقطاع الخاص، تبدأ يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، باعتباره وقفة يوم عرفة والإجازة الأسبوعية.

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ووفقًا للحسابات الفلكية فإن الغد الخميس هو غرة شهر ذي الحجة وهو الموافق الثلاثين من يونيو 2022، ويحل عيد الأضحى المبارك في العاشر من ذي الحجة وهو ما يوافق يوم السبت 9 يوليو 2022، وتكون أيام العيد 4 أيام (السبت 9 والأحد 10 والاثنين 11 والثلاثاء 12 يوليو)، وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام، حسبما أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهي إجازات مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 للقطاع الخاص 

أما إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، سيتم احتسابها بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشرف على تنفيذها وزارة القوى العاملة السلطة المختصة بمنشآت القطاع الخاص، لكن سيكون الأساس فيها الجمعة وقفة عرفات 8 يوليو، وأول وثاني أيام العيد بشكل أساسي ملزم لكافة المؤسسات، وما عدا ذلك بالنقصان فهو مخالف للقانون وبالزيادة فهو طواعية من المؤسسة.

وطبقًا للحسابات الفلكية لموعد عيد الأضحى، يكون يوم عرفة الجمعة 8 يوليو 2022، الموافق 9 ذي الحجة 1443، وتكون أيام إجازة العاملين في عيد الأضحى المبارك، الذي جرى تحديد موعده فلكيًا من  الجمعة الموافق 8 إلى الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.

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