الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد عيد الأضحى المبارك 1443.. وعدد أيام الأجازة للقطاع العام والخاص

موعد عيد الأضحى المبارك
موعد عيد الأضحى المبارك
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يهتم المسلمون بالبحث عن  موعد عيد الأضحى المبارك ، 1443، وهو ثاني عيد للمسلمين ويوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة الذي يقف فيه الحجاج المسلمون على جبل عرفات لتأدية أهم مناسك الحج، ويستمر عيد الاضحى 4 ايام لينتهي في  13 ذو الحجة من كل عام.

 

موعد عيد الأضحى المبارك 1443

يتم تحديد موعد عيد الأضحى المبارك بعد يوم الرؤية الذي يخرج فيه المختصون لرؤية ميلاد الهلال لتأكيد بداية الشهر الهجري من عدمه، وبعد تحديد موعد بداية شهر ذي الحجة والتي تتم غدًا الاربعاء سيتم تلقائيًا تحديد يوم عرفة وموعد عيد الأضحى المبارك.

 

وتقوم كل دولة عربية بتحديد رؤية هلال الشهر الهجري الجديد منفردة ولكن جميع الدول ملتزمة باتباع رؤية الهلال التي تحددها المملكة العربية للسعودية لأنها المسئولة عن مناسك الحج والتي تكون موحدة لجميع المسلمون في بقاع العالم.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر ذي الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022 ليكون يوم الرؤية، لتكون  وقفة عرفات (يوم عرفة) لعام 1443 هجريا الجمعة الموافق يوم 9 ذي الحجة و8 يوليو 2022، ويصبح أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 يوم السبت 10 من ذي الحجة هجرياً، الموافق التاسع من يوليو ميلاديا.

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إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

تبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم وقفة العيد وتستمر لأربعة أيام أخرى، فعدد أيام إجازة عيد الأضحى أو العيد الكبير كما يطلق عليه المصريون 4 أيام بالإضافة ليوم وقفة عرفات فيكون مجموعة أيام الإجازات 5 أيام.

 

وبعد أن  حدد معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة الموافق 8 يوليو وقفة عرفات و يكون موعد عيد الأضحى  السبت الموافق 9 يوليو 2022، ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

 

إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

سيحصل موظفون الدولة على 5 أيام إجازة رسمية تبدأ من الجمعة ليعودوا إلى أعمالهم يوم الأربعاء، بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة 3 أيام فقط مدفوعة الأجر.

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ويخلد عيد الأضحى الذكرى التي أوحى فيها الله عز وجل إلى سيدنا إبراهيم لاختباره، وخلال أيام العيد يذبح القادرون ماديًا الأضاحي مثل الأغنام والماعز أو البقر، ويتقاسمون اللحوم مع الفقراء والمحتاجين في المجتمع، في ذكرى التضحية التي قدمها نبي الله إبراهيم.

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وائل لطفي

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