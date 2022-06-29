الأربعاء 29 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متي يبدأ صيام العشرة الأوائل من ذى الحجة وموعد عيد الأضحى؟

صيام العشرة الأوائل
صيام العشرة الأوائل
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يزداد بحث المسلمين هذه الأيام عن موعد بداية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة وموعد عيد الأضحى 2022 مع اقتراب إعلان المحكمة العليا السعودية موعد بداية ذي الحجة بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، بعد مغرب اليوم الأربعاء.

ورغم قيام كل دولة على حدة باستطلاع هلال الشهور العربية إلا أن جميعها يلتزم برؤية المملكة العربية السعودية لهلال شهر ذي الحجة فقط نظرًا لارتباطه بشعيره الحج.

متي يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟

ترتبط بداية شهر ذي الحجة لدى المسلمين بالصيام لأنها من أحب الأعمال عند الله في هذا الشهر، ويبدأ صيام العشر الأوائل من ذى الحجة بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة وتكون من اليوم الأول في شهر ذي الحجة ولمدة 9 أيام ليكون اليوم العاشر هو عيد الأضحى المبارك ويتوقف معه الصيام.

ووفقا للحسابات الفلكية التي قام بها معهد البحوث الفلكية، فإن يوم الخميس 30 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة ويبدأ صيام  العشر الأوائل من ذى الحجة  يوم 30 يونيو حتى 8 يوليو 2022 الذي يُعد فلكيًا موعد وقفة عرفات.

ويتم التأكد شرعيًا من وقت صيام العشر الأوائل من ذى الحجة اليوم الأربعاء بعد غروب الشمس وبعد استطلاع  الجهات المختصة هلال ذي الحجة، فإذا ثبت أن شهر ذي القعدة 30 يومًا فإنه يكون يوم الخميس (30 يونيو) هو آخر أيام شهر  ذو ذو القعدة، وبناء عليه تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ يوم الجمعة (1 يوليو) ، ومن ثم يكون يوم الأحد (10 يوليو) هو يوم عشرة من ذي الحجة 2022 أي أول أيام عيد الأضحى 2022 م.

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موعد عيد الأضحى 2022

وفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معهد البحوث الفلكية، فإن عيد الأضحى سيبدأ يوم السبت الموافق. 9 يوليو  المقبل وهو اليوم العاشر من شهر ذو الحجة هجريا ، وتسبقه بيوم وقفة عيد الأضحى المبارك وهو يوم وقفة عرفات والذي يكون في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ويوافق يوم الجمعة 8 يوليو ميلاديا خلال العام الجاري. 

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ذي الحجة العشر الاوائل من ذي الحجة متي يبدأ صيام العشر الأوائل من ذى الحجة موعد عيد الأضحى 2022 اليوم العاشر من شهر ذو الحجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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