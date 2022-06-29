الأربعاء 29 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس عامين لعضو مجلس إدارة «قنا التجارية» بتهمة تهديد محام

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنح قنا، حكما بالحبس عامين لعضو مجلس إدارة في الغرفة التجارية بقنا، وبراءة آخر في قضية تهديد محام داخل قاعة محكمة.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2021 عندما تقدم محامي ببلاغ بالتهديد من شخصين داخل المحكمة وكان وكيلا لمجني عليه وأكد الشهود صدق أقوال المحامي، كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.

وحضر المتهم الأول أمام المحكمة واعتذر لمجلس نقابة المحامين وللمدعي بالحق المدني، وقبل اعتذاره وأقروا له بالتصالح في الشق الجنائي، ولم يحضر المتهم الثاني فقضت المحكمة بحبسه عامين.

جنح قنا الغرفة التجارية تهديد محام

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