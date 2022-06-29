إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ملاكي، أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المُصابين إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث؛ لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حُطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق، وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المُعينة بطريق الإسكندرية الصحراوي، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث؛ لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المُصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.