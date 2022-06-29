الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسرة الإعلامية شيماء جمال تنتظر استلام جثمانها اليوم

المذيعة شيماء جمال
المذيعة شيماء جمال
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تنتظر أسرة الإعلامية شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها، اليوم الأربعاء، استلام جثمانها من مشرحة زينهم، تمهيدًا لدفنها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بعد التصريح بالدفن.

كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في حادث مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة، حيث أدلى شريك المتهم باعترافات تفصيلية عقب إرشاده عن الجثة المدفونة داخل مزرعة بالبدرشين.

وقاد المتهم الثاني، باعتباره الشاهد الوحيد على الجريمة، قوات الشرطة والنيابة إلى مسرح الجريمة، وروى خلال استخراج الجثة تفاصيل ما حدث بين المجني عليها والمتهم، حيث قال إنه توجه رفقة المتهم وزوجته إلى المزرعة التي استأجرها لها في قرية أبوصير بالبدرشين، بعد أن كلفه المتهم بالبحث عن مزرعة لشرائها أو استئجارها، وفور وصولهم سمع مشادة كلامية بين الزوجين، وتطور الأمر عندما تطاولت المجني عليها على زوجها المستشار بألفاظ جارحة أثارت غضبه وأخرج سلاحه الناري "طبنجة" وانهال بمقبضه على رأسها بـ3 ضربات، وخلال ذلك كان ممسكًا برقبتها من "سكارف" ترتديه، ما أدى لاختناقها مع تفجر الدماء من رأسها. 

وأضاف شريك المتهم أنه عقب مفارقة المذيعة الحياة حاول الهرب إلا أن الزوج هدده بسلاحه الناري، محذرًا إياه من الإفشاء بما شاهده، واحتجزه في مكان بالساحل الشمالي، إلا أنه تمكن من الهرب وتقدم بشهادته لنيابة جنوب الجيزة الكلية، التي أخطرت النائب العام، وتم التحرك فورًا بإبلاغ نيابة الاستئناف التي حققت مع الشاهد، ثم خاطبت مجلس الدولة لرفع الحصانة عن المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإصدار قرار بضبطه وإحضاره بعد هروبه.

شيماء جمال الإعلامية شيماء جمال مشرحة زينهم الأجهزة الأمنية

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