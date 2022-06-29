الأربعاء 29 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يونيو فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
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شهد سعر الدولار اليوم ارتفاع طفيف فى أغلب البنوك المصرية، بعد أن استقر سعره لعدة أسابيع مع اتجاه البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الودائع والقروض، رغم اتجاه البنك الفدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

 

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري لـ 18.71 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع، بينما شهد تغييرات طفيفة في السعر بين البنوك العاملة في مصر.

 

وأكد خبراء الاقتصاد أن التغييرات التي تحدث في سعر الدولار طبيعية جدًا من تغير حركة البيع والشراء وتتأثر بزيادة الطلب على الدولار في بعض المواسم، متوقعين تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قريبًا مع اتتعاش حركة السياحة.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يونيو فى البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار في بنك مصر: نحو 18.73 جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.
وبلغ سعر  الدولار في البنك الأهلي المصري: للشراء  نحو 18.73 جنيه و 18.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار  في بنك الإسكندرية 18.75  جنيه مصري للشراء و18.81 جنيه مصري للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.71جنيه مصري للشراء و18.81 جنيه مصري للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 18.75 جنيه للشراء و18.81جنيه للبيع.

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي:  18.76جنيه للشراء.  و18.81جنيه للبيع.

بلغت سعر الدولار الآن في بنك الإمارات دبي الوطني 18.71 للشراء و18.81للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك بلوم  18.71 جنيه مصري شراء و18.81 جنيه مصري للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد  18.75 جنيه مصري للشراء و18.81 جنيه مصري للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة  18.73 جنيه مصري للشراء و18.81جنيه مصري للبيع.

وبلغ  سعر الدولار الأمريكي  في بنك الكويت الوطني 18.71 جنيه مصري للشراء و18.81جنيه مصري للبيع.

وسجل  سعر الدولار في بنك  أبوظبي التجاري 18.71جنييه مصري للشراء و18.81 جنيه مصري للبيع.

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  • والجنيه الإسترليني  23.03 جنيه للبيع و 22.93  جنيه للشراء.
  • والريال السعودي  5.00  جنيه للبيع والشراء 4.98.
    جنيه.
  • الدينار الكويتي  61.29 جنيه للبيع و60.96  جنيه للشراء.

أسعار الأضاحي اليوم السبت 25 يونيو 2022

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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