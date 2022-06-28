مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بسوهاج

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج بلاغًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث انقلاب سيارة في إحدى الترع المجاورة لطريق الجلالة دار السلام، طريق فرعى، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نتج عن حادث انقلاب السيارة بالترعة إصابة "على. م. ص" 38 سنة بغيبوبة وكسور متفرقة بالجسم ووفاة "محمد. ح. ح" 25 سنة على إثر إصابته بكسر في قاع الجمجمة لم تنجح محاولة إنقاذه باستقبال المستشفى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم وضع المصاب تحت الرعاية الطبية العاجلة، حيث تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم انتشال السيارة بمعرفة قوات الإنقاذ وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.