المغرب يسجل 3 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة و4 آلاف و9 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في إيجازها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في المملكة، بأن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و209 آلاف و302 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس عند 16 ألفًا و104 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من تماثل ألف و225 مصابًا للتعافي التام، ليصل التعافي إلى مليون و171 ألفًا و180 حالة.

ولفتت الصحة المغربية إلى أنه عقب إجراء 15 ألفا و142 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ إجمالي الفحوصات 11 مليونًا و902 ألف و771 فحصًا، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وسجلت المملكة المغربية، أمس الإثنين، ألفي و117 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، إضافة إلى 895 حالة شفاء.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 544 مليونا و540 آلفا و260 إصابة.

وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و330 ألفا و637 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 87 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ670 ألفا و532 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 525 ألفا و47 وفاة.