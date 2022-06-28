الأربعاء 29 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يسجل 3 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
ads

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة و4 آلاف و9 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في إيجازها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في المملكة، بأن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و209 آلاف و302 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس عند  16 ألفًا و104 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من تماثل ألف و225 مصابًا للتعافي التام، ليصل التعافي إلى مليون و171 ألفًا و180 حالة.

ولفتت الصحة المغربية إلى أنه عقب إجراء 15 ألفا و142 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ إجمالي الفحوصات 11 مليونًا و902 ألف و771 فحصًا، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وسجلت المملكة المغربية، أمس الإثنين، ألفي و117 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، إضافة إلى 895 حالة شفاء.

 

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 544 مليونا و540 آلفا و260 إصابة.

وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و330 ألفا و637 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 87 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ670 ألفا و532 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 525 ألفا و47 وفاة.

كورونا وزارة الصحة المغربية اصابات جديدة حالات وفيات كورونا حالات شفاء كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

احتفال جديد بالعميد

الأكثر قراءة

توزيع درجات امتحان الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2022

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة 2022 وموعد وقفة عرفات

انفراد.. «الدستور» تكشف مصير مذيعة برنامج «المشاغبة» شيماء جمال

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2022.. ومنافذ صرفها

رفع الحصانة عن المستشار المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال

هل القصاص يسقط عقوبة الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجلس الأطلسي.. سيناريوهات عن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية.. قبل الدمار!

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا يعرفها «دعاة القفة»

إبراهيم داود

فى محبة محمد صلاح وحسن شحاتة

لواء. محسن الفحام

تحديات وصورة

جمال-أسعد

الى متى والى أين

ماجد حبته

القمة المصرية العمانية

د. القس صفوت البياضى

السعادة مغنم منتظر

جلال حمام

الرئيس السيسى سنوات التحدى والبناء 4

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

جلسة حوارية بـ«الأعلى للإعلام» حول مكافحة انتشار صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية