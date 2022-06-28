الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«فداء وتضحية».. ثقافة الإسماعيلية تحتفل بذكرى ٣٠ يونيو

ثقافة الإسماعيلية
ثقافة الإسماعيلية تحتفل بذكرى ٣٠ يونية
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تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، حيث نظمت مكتبة أبوصوير الثقافية محاضرة أونلاين بعنوان «تحيا مصر حرة أبية» حاضرها د. محمد البنهاوى، وتحدث قائلا ان تحيا مصر تلك العبارة الموجزة الصغيرة التي يرفعها المواطنون فوق هاماتهم تحية وإجلال لهذا الوطن العظيم، فلا يوجد أهم من أن يحيا هذا الوطن حياة كريمة، تصل هامات أبنائه إلي عنان السماء، متفردًأ بمقوماته الطبيعية والبشرية، وهل يوجد أحق من الحق بأن تحيا بلاد صارعت تقلبات الأزمان، ومصاعب الأيام لتحيا كدولة رائدة حرة أبية، إنها مصر التي تخطي عمرها كبلد حضاري صامد في وجه العقبات ألاف السنوات

أقامت مكتبة حي السلام الثقافية ورشة رسم فنون تشكيلية بعنوان “فداء وتضحية" بمناسبة الاحتفال بثورة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو"، من خلال الورشة تحدث مدير المكتبة مع الاطفال عن ثورة ٣٠ يونيو قائلا جاءت لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد اعداء الوطن وسارقى الأحلام، ليستردوا «مصر الحرة»، 7 سنوات، ونجحت خلالها الدولة فى استعادة الأمن وبناء الاقتصاد فى معركة حياة أو موت فى حب مصر على جميع الجبهات، كما شهدت ورش الرسم بقصر ثقافة الإسماعيلية إقبال كبير من الأطفال، وتضمنت أنشطة متنوعة للأطفال وقدموا رسومات مبهجة، تدريب سماح علي

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، حيث نظمت مكتبة ابوصوير الثقافية محاضرة أونلاين بعنوان "تحيا مصر حرة أبية" حاضرها د. محمد البنهاوى، وتحدث قائلا ان تحيا مصر تلك العبارة الموجزة الصغيرة التي يرفعها المواطنون فوق هاماتهم تحية وإجلال لهذا الوطن العظيم، فلا يوجد أهم من أن يحيا هذا الوطن حياة كريمة، تصل هامات أبنائه إلي عنان السماء، متفردًأ بمقوماته الطبيعية والبشرية، وهل يوجد أحق من الحق بأن تحيا بلاد صارعت تقلبات الأزمان، ومصاعب الأيام لتحيا كدولة رائدة حرة أبية، إنها مصر التي تخطي عمرها كبلد حضاري صامد في وجه العقبات ألاف السنوات

أقامت مكتبة حي السلام الثقافية ورشة رسم فنون تشكيلية بعنوان “فداء وتضحية" بمناسبة الاحتفال بثورة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو"، من خلال الورشة تحدث مدير المكتبة مع الاطفال عن ثورة ٣٠ يونيو قائلا جاءت لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد اعداء الوطن وسارقى الأحلام، ليستردوا «مصر الحرة»، 7 سنوات، ونجحت خلالها الدولة فى استعادة الأمن وبناء الاقتصاد فى معركة حياة أو موت فى حب مصر على جميع الجبهات، كما شهدت ورش الرسم بقصر ثقافة الإسماعيلية إقبال كبير من الأطفال، وتضمنت أنشطة متنوعة للأطفال وقدموا رسومات مبهجة، تدريب سماح علي.

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم محمد نبيل شيرين عبد الرحمن تحيا مصر حرة أبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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