الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أجرت عملية جراحية في المخ.. تحسن الحالة الصحية لوالدة روجينا

روجينا وأشرف زكي
روجينا وأشرف زكي ووالدتها
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تعرضت والدة النجمة روجينا الفترة الماضية لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وذلك بعد تعرضها لمرض الشلل الرعاش، وهي عملية جراحية دقيقة في المخ.

وتحسنت حالتها الحصية لوالدة النجمة روجينا بشكل كبير حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“ عدد من الصور لها برفقة والدتها والطبيب المعالج لها، وعلقت على الصور قائلة: “دكتور علي صلاح فخورة بيك”.

وأضافت أن “هذا العبقرى الذى لم يبلغ من العمر الأربعين حصل على الدكتوراة من أمريكا فى تخصص نادر العلاج (مرض الشلل الرعاش جراحه الباركنسون مرض أصاب عظماء العالم مثل محمد على كلاي وآخرين.. مرض لم يكن له علاج، على يد هذا العبقرى أصبح الحلم فى العلاج والشفاء حقيقة”.

وتابعت: “الغريب أن كل مرضى الدكتور على من جميع الوطن العربى وأنا كنت بفكر اعالج أمى بره مصر لولا ترتيب ربنا إنى اتعرفت عليك.. شكرا دكتور على صلاح أجريت لأمي عملية دقيقة جداً وادتها أمل فى الشفا”. واختتمت المنشور قائلة: “أنت سبب بعد ربنا انه يبقى عندها أمل فى الحياة ومرضى كتير فقدوا الأمل ربنا يحفظك لمرضاك افتخر أن بلدى فيها دكتور زيك”.

وشاركت روجينا في ماراثون الدراما الرمضانية 2022، ببطولة مشتركة في مسلسل “انحراف”، مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

مسلسل «انحراف»، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التى تقدمها النجمة، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

تضم بطولة مسلسل” انحراف” كلًا من الفنانة القديرة لوسى، وسيدة المسرح العربى سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفى، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلانى، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

النجمة روجينا روجينا والدة النجمة روجينا عرض الوطن صحي محمد مصطفي مرضى

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