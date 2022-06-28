بعد العثور على جثتها.. من هى المذيعة شيماء جمال؟

في الساعات الأخيرة من يوم الإثنين 27 يونيو 2022 تصدر اسم المذيعة شيماء جمال كافة البرامج الحوارية وكذلك قائمة محرك البحث «جوجل»، وذلك بعد العثور على جثتها مدفونة بفيلا في المنصورية، عقب اختفاء أعلن عنه من قبل زوجها في الـ 20 من الشهر الجاري.

وفي أقل من ساعتين على اكتشاف الجثمان أعلنت الأجهزة الأمنية عن تورط زوجها، الذي يعمل مستشارًا بمجلس الدولة، واتهمته بقتلها، وقام بتشويهها، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.

بعد العثور على جثتها.. من هي المذيعة شيماء جمال؟

وفي السطور التالية يرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن المذيعة شيماء جمال:

قدمت شيماء جمال برنامج «المشاغبة» على قناة «Etc» وهو ما كانت تقدمه قبل اختفائها في الأيام الماضية وناقشت، خلال البرنامج، العديد من القضايا الجريئة والمثيرة الجدل، ومنها: شراء غشاء البكارة، وكشف حقيقة الدجالين واختطاف الفتيات الذي أشيع موخرًا. ولم تكن المرة الأولى الذي يصبح اسم شيماء جمال فيه "تريند"، حيث كانت الأكثر بحثًا بعدما تعرضت للإيقاف لمدة 3 أشهر، بسبب إحدى حلقات برنامجها، ظهرت فيها وهي «تشم» مادة بيضاء على الهواء، للحديث عن مشكلة تجارة المخدرات وهو ما اعتبره المجلس الإعلام غير مناسب.

اشتهرت باسم "مذيعة الهروين".. من هي المذيعة شيماء جمال؟

منذ ظهورها وكانت شيماء جمال مثيرة للجدل، حيث استمرت في التطرق لمثل هذه القضايا في قناتها الجديدة، وكان من بين حلقاتها القوية، استضافتها لشخص مدعٍ للألوهية. وقد اتهمت المذيعة شيماء جمال، يوم الثلاثاء 13-9-2017، أفراد الأمن بقناة «LTC» بالاعتداء عليها بالضرب عند محاولتها لدخول مقر القناة بعد قضاء فترة التوقف التي أقرتها نقابة الإعلاميين، وعرفت في هذا الوقت بمذيعة الهيروين. وبعد واقعة الهيروين انتقلت المذيعة شيماء جمال إلى قناة الحدث اليوم، وقامت بإثارة الجدل مرًة أخرى بواقعة جديدة.

تفاصيل مقتل شيماء جمال

وفي وقت سابق من مساء الإثنين أعلنت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن بالجيزة، تمكنت من كشف غموض واقعة اختفاء المذيعة شيماء جمال، المثير للجدل بأن زوجها قتلها داخل مزرعة بمركز أبو صير مركز البدرشين، جنوب الجيزة بسبب خلافات زوجية.

كما دلت التحريات أن المذيعة كانت متزوجة من مستشار بمجلس الدولة طوال الـ 8 سنوات الماضية ثلاثة منها زواج عرفي قبل تحويله لرسمي، وخلافًا وقع بين الزوجين مؤخرًا هددت على إثره المذيعة زوجها بإفشاء سره لأسرته، فخطط الزوج للتخلص منها بطريقة وحشية.