الثلاثاء 28 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مخزون النفط فى الاحتياطى الأمريكى للطوارئ يهبط إلى 497.9 مليون برميل

النفط
النفط
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أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو.

وبحسب البيانات، هبط مخزون الخام في احتياطي الطوارئ إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1986.

وأشارت البيانات إلى أنه جرى إطلاق حوالي مليون برميل من الخام الخفيف و6 ملايين برميل من خامات ثقيلة من الاحتياطي البترولي إلى السوق.

في وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، بأن شركات تكرير النفط الأمريكية ستحاول إقناع إدارة بايدن أثناء اجتماع مقرر يوم الخميس، ألا تفرض حظرًا على صادرات الوقود الأمريكي لمكافحة أسعار قياسية للبنزين.

ودعا البيت الأبيض إلى اجتماع طارئ مع كبريات شركات التكرير الأمريكية؛ لمناقشة سبل خفض أسعار البنزين القياسية التي تقود أعلى مستوى للتضخم في 40 عامًا.

والولايات المتحدة هى أكبر مصدر في العالم للمنتجات المكررة، وبلغت صادراتها مؤخرًا ستة ملايين برميل يوميًا من منتجات تشمل البنزين والديزل، بحسب بيانات اتحادية.

وتقييد الصادرات قد يغرق بشكل مؤقت السوق الأمريكية ويدفع الأسعار للانخفاض، لكن شركات التكرير قد ترد بتخفيض الإنتاج.

والمكسيك وكندا واليابان بين أكبر مشتري المنتجات الأمريكية المكررة، وزادت أوروبا المشتريات في الأسابيع القليلة الماضية للتعويض عن فقدان إمدادات من روسيا في أعقاب قرار موسكو غزو أوكرانيا في فبراير الماضي.

أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أمس الحاجة لإجراء زيارته إلى الشرق الأوسط، لافتة إلى أن بايدن في حاجة للاجتماع مع موردين الطاقة حول العالم، بحسب سي إن إن.

وقال جرانهولوم: "الولايات المتحدة تريد إعادة تصدير النفط في العالم"، في لقاء على الشبكة الأمريكية.

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