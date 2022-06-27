قوات الصاعقة والمظلات تستقبل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب

استقبلت قيادة قوات الصاعقة والمظلات، وفدًا برلمانيًا من لجنة الدفاع والأمن القومى، وبعض رؤساء اللجان بمجلس النواب، ضمن مخطط الزيارات الدورية التى تقوم بها اللجنة لوحدات القوات المسلحة.

وقام الوفد بزيارة قوات الصاعقة، حيث شاهدوا فيلمًا تسجيليًا تناول نشأة وتطور قوات الصاعقة وتضحيات أبطالها على مر التاريخ، واستعرض أبطال قوات الصاعقة عددًا من الأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها بشكل يومي، كما نفذت عناصر قوات الصاعقة عددًا من الرمايات الاحترافية بأوضاع الرمى المختلفة، وتفقد الوفد معرضًا للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة.



لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب



كما قام الوفد بزيارة قوات المظلات، حيث شاهدوا عددًا من أنشطة القفز الحر والاقتحام الجوى

واجتياز وعبور الموانع المختلفة متدرجة الصعوبة، والتعامل مع الأهداف المعادية وتنفيذ عدد من الرمايات.

كما نفذت عناصر قوات المظلات بيانًا عمليًا لاقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب



وظهر خلال الأنشطة ما يتمتع به رجال الصاعقة والمظلات من كفاءة بدنية وقتالية عالية وقدرة على تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف.

لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب



وألقى قائدا قوات الصاعقة والمظلات كلمة نقلا فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بأعضاء اللجنة، وأكدا أن رجال الصاعقة والمظلات ماضون بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لصون مقدسات الوطن.

لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب



وأعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، عن فخر نواب الشعب المصرى بالأداء المشرف لقوات الصاعقة والمظلات فى محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، كما أشاد بمستوى التدريب الراقى والكفاءة القتالية التى يتمتع بها مقاتلو الصاعقة والمظلات.

لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب



كما أعرب نواب لجنة الدفاع والأمن القومى عن سعادتهم بما وصل إليه رجال الصاعقة والمظلات

من جاهزية واستعداد قتالى دائم، وقدرة على تنفيذ كل المهام الموكلة إليهم، مؤكدين أن مصر ستظل وطنًا آمنًا مستقرًا فى ظل وقوف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة الباسلة.

لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب