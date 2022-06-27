أبطال مؤسسة أهل مصر للتنمية يشاركون بلوحاتهم في معرض لرسومات الأطفال التبرع بقيمة 10% من مبيعات اللوحات لصالح مؤسسة أهل مصر

شاركت مؤسسة أهل مصر للتنمية في معرض رسومات الأطفال الذي أقامته أكاديمية Art & Talent Zone ، تحت عنوان "مين أنا" وذلك بفندق تيوليب التجمع الخامس، وتضمن المعرض العديد من اللوحات والاعمال الفنية الخاصة بأبطال مؤسسة أهل مصر للتنمية من الأطفال الناجين من حوادث الحروق ، وذلك بحضور أ.سارة نظمي رئيس قطاع التسويق والإتصال بالمؤسسة، التي قامت بإلقاء كلمة شكر و إهداء الأكاديمية درع شكر مقدم من المؤسسة.

شارك في المعرض ١٠ من ابطال المؤسسة والذين تبنتهم الأكاديمية لتعليمهم فنون الرسم ليقدموا من خلال المعرض لوحاتهم التي تعبر عن شخصية كل منهم والظروف المحيطة بهم، وتم طرحها خلال المعرض وعرضها للبيع، والتبرع بقيمة 10% من عائد ربحها لصالح مؤسسة أهل مصر للتنمية، للمساهمة في إتمام التجهيزات الطبية لمستشفى أهل مصر والمقرر افتتاح المرحلة الأولى منها قريبا. وتم خلال المعرض تقديم عدد من الفقرات، من بينهم قيام منال حسني إحدى الناجيات من حوادث الحروق والمتحدث الرسمي باسم مؤسسة أهل مصر للتنمية بتقديم فقرة لوحات أبطال أهل مصر.

وصرحت أ.سارة نظمي رئيس قطاع التسويق والإتصال بمؤسسة أهل مصر للتنمية، أن إقامة المعرض تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة أهل مصر لدعم ضحايا الحروق والقاء المزيد من الضوء على قضية الحروق باعتبارها قضية مجتمعية تحتاج الى تضافر كافة الجهود للتوعية بخطورتها ودعم ضحايا الحروق مجتمعيا ونفسيا، مشيرة الى أهمية الدور الذي تقوم به كافة قطاعات الدولة، والقطاع الخاص بشكل خاص، للمساعدة على دمج ضحايا الحروق في المجتمع كأفراد لهم الحق في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومواجهة حالات النبذ المجتمعي والتنمر التي يواجهونها في المجتمع، وإظهار قدرتهم على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات.

و قالت الفنانة التشكيلية مي عباس مؤسس ورئيس أكاديمية Art And Talent Zone إن هدفنا مشاركة الأطفال الناجين من حوادث الحروق وتعليمهم فنون الرسم هو إعائطهم الفرصة في التعبير عن نفسهم واكتشاف الكثير عن شخصياتهم والتعبير عن ما بداخلهم وهو مايقدمه فن الرسم لصاحبه في العموم، ايمانا منا بحقهم في ممارسة الحياة الطبيعية كغيرهم من الأطفال، لذا اختارنا مؤسسة أهل مصر للتنمية نظرا لأنها أهم وأكبر مكان يعمل على دمج ضحايا الحروق في المجتمع.



كما أن جاء هذا التعاون في إطار تنفيذ خطة عمل المؤسسة لبرنامج الدمج والتأهيل النفسي للناجين من حوادث الحروق إيمانا منها بضرورة انخراطهم في المجتمع لتكون خطوة مهمة في نشر الوعي المجتمعي لتقبل الآخر مهما كان الاختلاف.



وفيما يتعلق بتطورات المستشفى وآخر التحديثات، فقد تم الإنتهاء من كافة أعمال المباني والمحارة بالمستشفى بكل الأدوار بنسبة 100%، كما تم الإنتهاء من أعمال الدهانات بنسبة 90%، وتركيب واجهات المستشفى وأعمال اللاند سكيب و أعمال السور بنسبة 99%ويجرى حاليًا العمل لتركيب المصاعد التي تم انجازها بنسبة 92%، والسلالم بنسبة 95%، والإنتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية بالأدوار الخاصة بالتكييف المركزي والكهرباء والإنارة وأنظمة إطفاء الحريق والمياه والصرف والإنترنت والتليفونات بكل الأدوار بنسبة 100%.