اجازات شهر يوليو 2022.. والإجازات الرسمية المتبقية

يهتم المصريون بالبحث عن إجازات شهر يوليو 2022، والتي يحصل فيها موظفو القطاع العام والقطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر، ومع اقتراب شهر يوليو يبحث الموظفون عن إجازات شهر يوليو 2022، ويعد أكثر الشهور في تسجيل عدد أيام الإجازات سواء الإجازات بسبب مناسبات دينية أو الإجازات الأسبوعية.



إجازات شهر يوليو 2022

تبدأ اجازات شهر يوليو 2022 بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تم تحديدها وفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وحسب معهد البحوث الفلكية تبدأ إجازة عيد الأضحى أولى إجازات شهر يوليو 2022، يوم الجمعة 8 يوليو وهي وقفة عيد الأضحى المبارك، وتكون في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الذي يولد هلاله في شهر ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).



وتستمر إجازة عيد الأضحى من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء من الجمعة 8 يوليو- 12 يوليو.

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ويحصل موظفو الدولة على إجازات أخرى في شهر يوليو وبالتحديد في 23 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وفي نهاية يوليو ستكون إجازة رسمية أخرى بمناسبة رأس السنة الهجرية.



وبالإضافة إلى هذه الإجازات فهناك إجازات شهري يوليو 2022، التي يحصل عليها الموظفون اسبوعيًا وهي العطلات الأسبوعية، الجمعة والسبت) وهي كالتالي:

الجمعة 1 يوليو- السبت 2 يوليو- الجمعة 15 يوليو - السبت 16 يوليو- الجمعة 22 يوليو- السبت 23 يوليو- ثورة يوليو 1952 - الجمعة 29 يوليو- السبت 30 يوليو- إجازة رأس السنة الهجرية 2022

ويحصل الموظفون في مصر على 13 يوما إجازة ما بين العطلة الأسبوعية والإجازات الرسمية بمناسبة عيد الأضحى 2022 وثورة يوليو وإجازة رأس السنة الهجرية.

إجازات 2022 في مصر



يحصل الموظفون على عدة إجازات خلال النصف الثاني من 2022، وهي الخميس 30 يونيو، بمناسبة ثورة 30 يونية 2013، ثم إجازة عيد الأضحى المبارك وتبدأ من الجمعة 8 يوليو- الثلاثاء 12 يوليو

ثم اجازة يوم السبت 23 يوليو بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

السبت 30 يوليو، بمناسبة رأس السنة الهجرية والخميس 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)، والسبت 8 أكتوبر بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.