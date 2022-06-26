تامر حسنى يطرح ألبومه الجديد فى أغسطس

يشارك النجم تامر حسني حالة في صيف 2022 بفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم «بحبك»، ومن المقرر طرحه للجمهور في السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ألبوم تامر حسنى الجديد 2022

وعلم «الدستور» من مصدر مقرب من تامر حسني أنه سيطرح ألبومه الجديد بشكل كامل خلال شهر أغسطس، ويتواجد داخل الاستوديو بشكل شبه يومي من أجل الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالألبوم.

وأعلن تامر حسني عبر حساباته الرسمية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي عن موعد طرح الألبوم، وسيكون عقب عرض فيلمه الجديد «بحبك» بالسينمات، ويضم عددًا من الأغنيات الجديدة ضمن أحداث العمل.

وأضاف المصدر أن تامر حسني يختار حاليا عددًا من الأغنيات الجديدة لضمها إلى الألبوم، مشيرا إلى أنه انتهى من تسجيل جزء كبير منه الفترة الماضية.