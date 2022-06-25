ضبط 85380 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن الاقتصادي

تم ضبط (85380) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (69,233,824) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية لضبط كافة صور الخروج على القانون.