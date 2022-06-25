النيابة تصطحب المتهم بقتل والدته وشقيقه في المطرية لتمثيل الجريمة

اصطحبت نيابة شرق القاهرة الكلية الشاب المتهم بقتل والدته وشقيقه في المطرية إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان في واقعة اتهام شاب بقتل والدته وشقيقه بسبب الميراث.

وأكد الشهود أن السيدة المجني عليها لها 3 أبناء والمتهم هو الابن الأوسط ويوم الواقعة فوجئوا بأحد أبناء السيدة يصرخ في الشارع ويقول: "إلحقوا أمي وأخويا الصغير لقيتهم غرقانين في دمهم" فهرولنا ووجدنا الإثنين متوفين.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

البداية عندما نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة سيدة ونجلها مقتولين طعنا بالسكين داخل شقتهما في ظروف غامضة بمنطقة المطرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها الأكبر بسبب خلافات على الميراث، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة سيدة ونجلها مقتولين داخل شقتهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى نادية محمد، ونجلها محمد رجبمقتولين طعنا بالسكين داخل شقتهما، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.