«المرور الأخير».. «الصدفة» تقتل شابا في قليوب

لقي شاب مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى عقب عودته من عمله بمنطقة سيدي عبدالرحمن بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث قسم قليوب، يُفيد بوجود مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة سيدي عبدالرحمن بقليوب البلد.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وفاة شاب يدعى “طاهر” إثر إصابته بطلق نارى أودى بحياته، حيث تصادف مروره خلال وقوع المشاجرة، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.