موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وأماكن الاستلام

يبحث الكثير من المواطنين عن موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن إعاقات المرحلة الثانية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تشمل جميع أنواع الإعاقات المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، باستثناء أمراض القلب والاضطرابات.

وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الماضية عن موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 على محرك البحث "جوجل".

موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة (من هنا).

الضغط على أيقونة البطاقة الخدمية للمعاقين.

كتابة بيانات الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة الراغب في البطاقة.

تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له.

اختيار وسيلة الاستلام.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

الضغط على زر الحفظ.

الأوراق وكيفية استلام البطاقة الخدمية للمعاقين

يمكن عن طريق موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 تحميل الأوراق المطلوبة وهي :-

صورة بطاقة الرقم القومي سارية. صورة المؤهل الدراسي. تقرير طبي شامل يوضح نوع ودرجة الإعاقة. صورة شخصية حديثة للمعاق.

أماكن استلام بطاقة الخدمات المتكاملة

مكاتب الشؤون الاجتماعية

أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في المحافظات

مندوب من وزارة التضامن الاجتماعي عبر العنوان المدون في البيانات السابق تسجيلها عبر الموقع الالكتروني حيث يمكن الاستلام في خلال أسبوعين فقط.

اقرأ أيضًا: وزير الاتصالات: ضخ 2 مليار دولار استثمارات لمضاعفة سرعة الإنترنت 8 مرات

أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة، الكثير من المميزات الخاصة لدعم ذوي الإعاقة، مثل:

1- الجمع بين معاشين

2- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

3- الكشف المجاني في المستشفيات.

4- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الدمج في مدارس التعليم الأساسى، كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات.

7- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين