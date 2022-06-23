الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وأماكن الاستلام

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
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يبحث الكثير من المواطنين عن موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن إعاقات المرحلة الثانية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تشمل جميع أنواع الإعاقات المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، باستثناء أمراض القلب والاضطرابات.

وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الماضية عن موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 على محرك البحث "جوجل".

موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

  • الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة (من هنا).
  • الضغط على أيقونة البطاقة الخدمية للمعاقين.
  • كتابة بيانات الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة الراغب في البطاقة.
  • تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له.
  • اختيار وسيلة الاستلام.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.
  • الضغط على زر الحفظ.

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الأوراق وكيفية استلام البطاقة الخدمية للمعاقين

يمكن عن طريق موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 تحميل الأوراق المطلوبة وهي :-

  1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  2. صورة المؤهل الدراسي.
  3. تقرير  طبي شامل يوضح نوع ودرجة الإعاقة.
  4. صورة شخصية حديثة للمعاق.

أماكن استلام بطاقة الخدمات المتكاملة

  • مكاتب الشؤون الاجتماعية
  • أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في المحافظات
  • مندوب من وزارة التضامن الاجتماعي عبر العنوان المدون في البيانات السابق تسجيلها عبر الموقع الالكتروني حيث يمكن الاستلام في خلال أسبوعين فقط.

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أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة، الكثير من المميزات الخاصة لدعم ذوي الإعاقة، مثل:

1- الجمع بين معاشين

2- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

3- الكشف المجاني في المستشفيات.

4- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الدمج في مدارس التعليم الأساسى، كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات.

7- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين

بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 موقع وزارة الصحة البطاقة الخدمية للمعاقين وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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