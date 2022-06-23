«التضامن» تكشف عدد المستفيدين من الدعم النقدي «كرامة»

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليون و458 ألفا و850 أسرة مستفيدة حتى يونيو الجاري، مقارنة بمليون و457 ألفًا و699 مستفيدًا حتى مايو الماضي، الذي يستهدف المُسنين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر وذوي الإعاقة.

4 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدي

وأوضحت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من الدعم “تكافل وكرامة” بلغ أكثر من 4 ملايين أسرة مستفيدة حتى يونيو الجاري.

صرف تكافل وكرامة

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التضامن أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الصرف، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إجراءات الحصول على الدعم

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- صور شهادة الميلاد مميكنة (شهادة كمبيوتر) لجميع أفراد الأسرة أقل من 18 سنة

- صورة من بطاقة التموين المميكنة ( إن وجدت) بإسم الزوج أو الزوجة مسجل

عليها اسم مكتب التموين.

ومنحت وزارة التضامن الاجتماعي خط «وي» للمستفيدين من البرنامج، منوهة بأنه يتم منح خط هاتف محمول لجميع الأسر المشاركة بالبرنامج عبر شركة "we"، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم عبر الخط الرد مباشرة على استفسارات الأولى بالرعاية من المستفيدين من الدعم النقدي، وبحث التظلمات الخاصة بهم وشكواهم.