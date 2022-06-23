الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 و10 سنوات للمتهمين بسرقة سائق توك توك بالإكراه فى الشرقية

جريدة الدستور
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق حدَّادًا، وعامل معمار بالسجن المُشدد 10 سنوات، والمُشدد 5 سنوات لبائعة أنابيب؛ لإدانتهم فى القضية رقم 44650 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق، في سرقة سائق توك توك بالإكراه.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية ليوم 20 من شهر مايو من العام الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود بلاغ من "محمد.ف" سائق مقيم مركز الزقازيق، أثناء قيادته دراجته البخارية توك توك، استوقفه أحد الأشخاص؛ لتوصيله وفى الطريق قام آخرون بترويعه بسلاح نارى فرد خرطوش، وتكميم فمه بقطعة قماش، وتكبيله، وطرحه أرضا، وسرقة دراجته البخارية التوك توك.

وتوصلت تحريات  لصحة أقوال المجنى عليه ، وتبين قيام كل من "محمد.هـ"، 19 عامًا، عامل معمار مقيم مركز الزقازيق، و"محمد.هـ.م"،21 عامًا، حدَّاد مقيم مركز الزقازيق، و"بدرية.ا"، 24 عامًا، بائعة أنابيب مقيمة مركز الزقازيق، بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليهم وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق

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