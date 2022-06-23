الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل طفل بطلق خرطوش طائش في حفل زفاف بالشرقية

جثة
جثة
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لقي طفل، في الخامسة عشر من عمره، مصرعه، مساء أمس الأربعاء؛ إثر إصابته بطلق خرطوش أطلقه أحد الشباب بالخطأ في حفل زفاف بقرية ميت جابر التابعة لمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

المعلومات الأولية أفادت بأن الطفل المتوفى فارق الحياة فور إصابته بالطلق الناري، وأن الواقعة حدثت أثناء حفل زفاف فى قرية ميت جابر التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية فى مديرية من الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لشرطة النجدة بورود بلاغ بسقوط طفل صريعًا فى حفل زفاف بقرية ميت جابر التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل الطفل محمد ع ق، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم فى إحدى العزب التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح.

جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق فى مركز شرطة بلبيس، التى صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وجرى ضبط المتهم بإطلاق النيران من فرد خرطوش الذى تسبب فى مقتل الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى مركز شرطة بلبيس.

طفل مصرع طلق خرطوش حفل زفاف قرية ميت جابر مركز شرطة بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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